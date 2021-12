Haaland demande à Madrid l’impossible et indique clairement qu’il veut aller à Barcelone

L’attaquant norvégien est intéressé par l’offre des Merengues, mais à ses propres conditions. La décision ne se passe pas bien à la maison blanche et la signature semble s’éloigner de plus en plus.

Erling Haaland est devenu l’un des noms les plus recherchés dans les grandes équipes du football européen. L’attaquant norvégien a eu une année de rêve, montrant son énorme niveau à seulement 21 ans et en regardant la saison prochaine, tout le monde se bat pour sa signature.

Comme le rapporte la page Mon Autre Ligue, toutes les informations indiquent que le Real Madrid prendrait la tête de la course pour obtenir Erling, mais ce ne sera pas facile, car le footballeur a clairement indiqué qu’il devait lui donner trois conditions pour signer avec l’équipe merengue.

Les dures exigences de Haaland que Florentino ne répondrait pas

Le premier est d’être le leader du projet blanc, le second a à voir avec le port du 9 sur le maillot et le dernier serait de jouer la Ligue des champions. Quelque chose que les médias espagnols ne croient pas que le président madrilène, Florentino Pérez, puisse lui accorder pour que sa signature devienne enfin une réalité.

Puisqu’il lui est très difficile d’être le leader dévêtu d’un projet ayant Vinicius Jr, Benzema et un éventuel Kylian Mbappé dans la même équipe.

Le numéro 9, comme on le sait, appartient à Karim Benzema et est pratiquement immobile, ajouté à d’autres problèmes, il est très difficile que l’arrivée de Haaland au Real Madrid se réalise.

Avec quoi Laporta aurait-il convaincu Haaland de signer pour Barcelone

Dans le cas contraire de Florentino Pérez, Joan Laporta n’aurait aucun problème à répondre aux exigences de Haaland. Il serait sans aucun doute le leader incontesté, peut-être aux côtés d’Ansu Fati.

Le numéro 9 correspond actuellement à Memphis, mais ils n’auraient aucun problème à le leur donner non plus et en cas de se battre pour les quatre positions ci-dessus, les hommes de Xavi Hernandez pourraient remplir leur dernière condition de jouer la Ligue des champions afin que ça arrive.