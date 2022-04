«Haaland a un pré-contrat signé avec le Real Madrid»

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont partagé la première photo de leur petite fille nouveau-née, après la mort de son frère jumeau.

Les parents ont capturé leurs premiers instants à la maison avec leur nouvelle fille, après avoir annoncé leur perte plus tôt. Le monde du football s’est mobilisé pour soutenir l’attaquant de Manchester United après la tragédie de sa famille plus tôt cette semaine.

Le couple a déclaré que c’était le moment d’être «reconnaissant» pour la nouvelle vie qu’ils avaient accueillie dans le monde, alors qu’ils remerciaient leurs supporters pour leur sympathie.

Les supporters de Liverpool se sont unis à leurs rivaux à Anfield mardi pour rendre hommage à Ronaldo à la septième minute du match. Les fans des Reds ont chanté l’hymne du club «tu ne marcheras jamais seul», en signe de respect pour l’attaquant portugais de 37 ans, qui a raté le match après la mort de son fils.

Partageant une photo de leur famille accueillant le nouveau bébé à la maison, le couple a écrit dans un post Instagram jeudi 21 avril : «Home sweet home. Gio et notre petite fille sont enfin avec nous. Nous tenons à remercier tout le monde pour tous les mots et gestes aimables.

Votre soutien est très important et nous avons tous ressenti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant, il est temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons d’accueillir dans ce monde.»

Le coéquipier de Ronaldo, Marcus Rashford, faisait partie des stars du football rendant hommage à l’attaquant de Man U. Il a publié une série d’emojis cardiaques en réponse au message de Ronaldo jeudi soir.

Les jumeaux nés le 18 avril étaient les cinquième et sixième enfants du couple ensemble. Ronaldo remercie la foule d’Anfield pour son hommage touchant après la mort de son fils.

Le couple avait annoncé sa perte plus tôt cette semaine, dans un communiqué commun. Il disait : «C’est avec notre plus profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec espoir et bonheur.

Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour tous leurs soins et leur soutien d’experts. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons gentiment le respect de la vie privée en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours.»