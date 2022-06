Guinée : Paul Pogba reçu en héros (vidéo) !

Le milieu de terrain Paul Pogba a été accueilli en héros mardi. Le joueur français a atterri à Conakry pour visiter son pays natal et de faire un don de charité.

Au premier jour de sa visite, ses propos étaient des mots d’encouragement pour la Guinée, le pays de ses parents :

«Nous ne voulons que la paix, le respect et le progrès. Nous voulons aussi que l’Afrique soit comme l’Europe, qu’elle avance car nous avons aussi cette richesse, on a beaucoup d’amour et de joie. C’est pour ça qu’on veut aussi aller de l’avant. Donc il faut de la paix, de la paix, de la paix».

De grandes foules se sont rassemblées pour saluer le joueur avec des affiches représentant Pogba et sa mère. Si la star du football a atterri dans la capitale, certains ont fait un long périple dans le sud de la Guinée pour avoir la chance d’apercevoir Paul Pogba.

«Pela est le village natal du père de Paul Pogba, c’est donc le village de Paul Pogba, c’est le village de ses ancêtres, Cécé Pela Haba, le maire de la commune rurale de Pela C’est pourquoi nous avons fait ce voyage. La population de Pela est ici avec les groupes folkloriques, c’est nous qui avons fait venir tous ces gens ici pour recevoir leur fils. Parce que quand ton fils est une star mondiale, tu peux être fier de lui, il faut être présent, c’est pour ça que nous sommes ici. En tant que collectivité locale, je suis ici pour exprimer ma joie», a déclaré une autorité.

Pendant son séjour, Pogba participera à un match de charité pour la Guinée et rencontrerait des responsables gouvernementaux et des associations sportives. Le champion de France de la Coupe du monde 2018 devrait quitter Manchester United à la fin de son contrat et les spéculations le font retourner en Italie pour jouer avec la Juventus.