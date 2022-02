Guinée Bissau : le président Umaro Sissoco Embalo annonce un retour au calme

Présent en conférence de presse, Joan Laporta a révélé que l’international français serait déjà d’accord avec un autre club en vue de la saison prochaine.

«La vérité est que Dembélé est difficile à comprendre. Maintenant, nous l’avons dans l’équipe et Xavi travaille sur le présent immédiat et le moyen terme. Si c’est un joueur que nous n’aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Il semble qu’il ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu’ils en pensent, mais nous allons examiner l’intérêt du club», lance le président du Barça devant les médias