Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prêt à négocier sous conditions

Le correspondant de CNN à Kiev, Alexander Marquardt, fait état de bombardements en cours dans la capitale ukrainienne. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux corroborent ses propos.

Big boom and now pulsing glow over SW kyiv pic.twitter.com/JwpSVXhExR — Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022

Selon la chaîne américaine, une très violente explosion vient de se produire, éclairant le ciel de Kiev pendant de longues minutes. Selon des médias Locaux, dont le Kyiv Post et le Kyiv Independent, le dépôt de carburant de Vasilkov serait en flamme.

WATCH: "Pulsing glow" visible near Kyiv after large explosion; it's unclear what's on fire pic.twitter.com/GsBVOkuRMX — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

Dans l’immédiat, «la nuit va de nouveau être difficile. Les soldats (russes) essaient toujours d’entrer dans Kiev», a écrit samedi soir sur son compte Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko, après que la Russie a annoncé renforcer son attaque.

«Toutes les unités ont reçu l’ordre d’élargir l’offensive dans toutes les directions», a déclaré le ministère russe de la Défense.

Des bombardements très importants étaient également rapportés sur la ville de Kharkiv dans la nuit.

Kharkiv is under heavy air strikes now. Video: Pravda Gerashchenko/ Telegram pic.twitter.com/UNTVrmyCFS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

Avec AFP