Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky envoie un message au peuple russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le peuple russe à s’élever contre la guerre. Il a déclaré que Celui qui se tait est complice de la guerre.

«Le mal se déroule à une telle échelle que le silence équivaut à de la complicité», a-t-il déclaré dimanche soir dans son allocution vidéo. «Si vous avez la nationalité russe et que vous vous taisez, cela signifie que vous ne vous battez pas, ce qui signifie que vous le soutenez», a ajouté Zelenskyy. Contrairement aux appels précédents à la population du pays voisin belligérant, le président ne s’est pas adressé à eux en russe mais en ukrainien.

Chacun en Ukraine et dans le reste du monde devrait également «faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que la Russie et ceux qui soutiennent la guerre paient un prix toujours plus élevé pour la terreur d’État russe». La Russie a attaqué l’Ukraine le 24 février et continue de faire la guerre.

Il n’y a actuellement aucune perspective de solution négociée. Selon divers sondages, une majorité de Russes soutient le parcours du président Vladimir Poutine. On ne sait pas à quel point cela est significatif. La critique ouverte de la guerre est sévèrement punie par l’appareil de pouvoir russe.