Guerre en Ukraine : voici le nombre de soldats russes tués et blessés

La fille de Michael Jackson se produira ce week-end à Paris et le fera avec AEG, le producteur accusé d’«homicide volontaire» par la mère du musicien.

Paris Jackson prépare déjà ce qui sera sa première tournée internationale en tant que soliste, une tournée qui la mènera à La Maroquinerie à Paris le 5 mars et dont elle s’est chargée de promouvoir sur les réseaux sociaux.

Cependant, le plus curieux, comme le souligne le portail américain TMZ, c’est qu’il va le réaliser avec le promoteur AEG, le même qui était à l’origine de la dernière tournée de son père et le même qui a été poursuivi par sa grand-mère. pour un présumé «homicide coupable» dans la mort du King of Pop.

Katherine, la mère de Michael, a blâmé l’entreprise en 2010, affirmant qu’elle était en partie responsable de la mort de l’artiste en engageant le Dr Conrad Murray.

Le cardiologue, médecin personnel de Michael Jackson au moment de sa mort en 2009, a été reconnu coupable d’homicide involontaire parce que le tribunal a estimé que l’administration de l’anesthésique propofol avait conduit Jackson à une surdose qui avait causé sa mort.

Il a été condamné en 2011 à quatre ans de prison et ses licences médicales ont été suspendues dans les États du Texas, de Californie et du Nevada, même s’il ne serait en prison que pendant deux ans et serait libéré en octobre 2013 sur parole pour bonne conduite et en raison de la surpopulation existante dans les prisons californiennes à cette époque.

Ce même mois de 2013, un jury populaire exonère le promoteur AEG d’être civilement responsable de la mort de Michael Jackson. La décision a été qualifiée de «difficile» mais «correcte» après quatre jours de délibération qui se sont soldés par un procès de cinq mois.

Le jury a estimé que l’entreprise qui avait engagé Conrad Murray pour gérer la santé de Jackson n’avait commis aucune négligence car le médecin avait montré une formation adéquate : «Il était compétent pour le travail.»

Cependant, le porte-parole du jury a assuré qu’on leur avait demandé de considérer la formation de Murray et non son éthique professionnelle, donc «si cela avait été dans la question peut-être que le résultat aurait été différent».

Un procès au nom de Katherine et de ses petits-enfants

La mère de Michael Jackson a intenté une action en justice contre AEG en son nom et celui des trois enfants de l’artiste légendaire. L’indemnité est estimée entre 1 500 et 2 000 millions de dollars, mais la décision du jury coupe court aux aspirations économiques de la famille Jackson.

Au moment du verdict, Paris avait déjà 15 ans et c’est pourquoi beaucoup ne comprennent toujours pas le changement de cap qu’il a eu avec le promoteur AEG.