Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a pris une grosse décision

Dans une déclaration faite, le journaliste polonais Tomasz Wlodarczyk a rapporté que Barcelone et le Bayern Munich ont réalisé une percée dans les négociations sur Robert Lewandowski. Et l’attaquant polonais serait sur le point de déménager pour Barcelone.

Les choses se sont apparemment accélérées au cours des dernières 24 heures avec Lewandowski appelant les géants bavarois à autoriser un transfert. Après avoir tenu bon de ne pas le vendre, les champions d’Allemagne ont changé d’avis. Le rapport indique que le Bayern et Barcelone sont parvenus à un accord non officiel sur le transfert de Lewandowski et que l’accord pourrait être finalisé avant la présentation officielle de l’équipe du Bayern qui aura lieu samedi après-midi.

Barcelone est sur le point de faire une quatrième offre officielle pour le joueur de 33 ans aujourd’hui, ce qui devrait mettre les choses en mouvement. Le rapport ajoute que Lewandowski pourrait finir par être présenté comme un joueur de Barcelone samedi alors qu’il pourrait également participer à la tournée de pré-saison des géants catalans aux États-Unis d’Amérique.

Fabrizio Romano a corroboré ces affirmations, déclarant que toutes les parties sont en contact direct pour conclure l’accord, Lewandowski faisant pression au cours des dernières 24 heures pour terminer le transfert le plus tôt possible.