Guerre en Ukraine : un maillot de Cristiano vendu pour aider l’armée

Le 27 janvier dernier, sortait sur Netflix, Moi, Georgina, une télé-réalité événement consacrée à Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Dans le premier épisode, elle revient sur leur incroyable rencontre !

Dans l’un des fragments des chapitres, le mannequin nationalisé espagnol a parlé de la difficulté de ses débuts à Madrid. Dans cette ville, il a occupé divers emplois pour gagner sa vie avant de rencontrer l’amour de sa vie.

L’un des nombreux emplois qu’elle a occupés était celui de commis dans un magasin de luxe de la Calle Serrano, un lieu caractéristique du centre de Madrid.

C’est à cette époque que Georgina a eu l’occasion de se regarder pour la première fois dans les yeux de qui, à cette époque, était attaquant du Real Madrid et qui porte actuellement le maillot anglais de Manchester United.

«Mon arrivée à Madrid a été formidable. Je cherchais plusieurs appartements pas chers, 300 euros. Et je me suis retrouvé dans un appartement qui avait été un entrepôt… Il faisait froid en hiver et chaud en été…», a assuré le designer et Danseur.

Heureusement, une rencontre fortuite avec la star portugaise a changé son destin de manière inattendue. «Le jour où j’ai rencontré Cristiano… Ma vie a changé», a déclaré Georgina avec émotion.

«J’ai rencontré Cristiano un jeudi pendant l’été. A l’époque je travaillais chez Gucci. Je devais terminer ma journée à 17h mais un collègue m’a appelée et m’a dit : ‘je suis en vacances mais une de mes clientes va venir acheter des manteaux, tu peux rester une demi-heure de plus pour t’occuper d’elle’.

Et quand je sors du magasin, je vois un homme super beau de presque deux mètres avec un petit garçon (Junior, le premier enfant du sportif) et des amis. Je suis restée bloquée.

J’avais des papillons dans le ventre, je me demandais ce qui m’arrivait, je n’osais pas le regarder j’étais très gênée.», raconte la jeune femme.

Même son de cloche du côté du footballeur qui témoigne évidemment dans la télé-réalité consacrée à sa chérie : «À ce moment-là, ça a fait clic. A partir de ce moment-là je n’ai plus réussi à me la sortir de la tête».

Ainsi a commencé leur histoire d’amour. Pendant plusieurs mois, ils se sont mis à discuter et les «choses se sont faites naturellement», comme l’explique Cristiano Ronaldo. Tous deux racontent comment leurs deux mondes pourtant diamétralement opposés ont co-existé.

«Il venait souvent me chercher à mon travail à 22h. Une fois il est venu me chercher en Bugatti. Mes collègues étaient dingues. J’arrivais au travail en bus et je repartais en Bugatti. C’était incroyable», avoue Georgina.

«C’était marrant, je l’attendais dehors dans des voitures tape-à-l’oeil mais elle n’en profitait pas, elle sortait rapidement du magasin et on allait chez moi et là-bas on était dans notre petit monde», conclut le footballeur.