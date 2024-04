Guerre en Ukraine : Scholz demande à Xi de faire pression sur Poutine pour qu’il cesse la guerre

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi à Pékin avoir demandé au président chinois Xi Jinping de faire pression sur la Russie afin que Vladimir Poutine cesse sa «campagne insensée» en Ukraine. «La parole de la Chine a du poids en Russie», a dit sur X le dirigeant allemand, qui souhaite voir les troupes russes se retirer d’Ukraine et que «cette terrible guerre s’arrête».

Olaf Scholz est arrivé en Chine dimanche, accompagné d’une importante délégation composée de ministres et de chefs d’entreprise. Il s’agit de sa deuxième venue dans le pays depuis son entrée en fonction fin 2021.

Durant sa visite de trois jours, qui l’a déjà conduit dans la ville-province de Chongqing (sud-ouest), la capitale économique Shanghai et désormais à Pékin, le chancelier allemand est confronté à un exercice d’équilibriste.

Il entend renforcer les liens économiques de son pays avec la Chine, principal partenaire commercial de l’Allemagne, tout en représentant une Union européenne (UE) qui désire moins dépendre économiquement du géant asiatique.

Conférence en Suisse sur la paix en Ukraine

Olaf Scholz s’est dit d’accord avec le président chinois Xi Jinping pour soutenir la Conférence sur la paix en Ukraine, que la Suisse compte organiser les 15 et 16 juin.

«La Chine et l’Allemagne veulent se concerter de manière intensive et positive sur la promotion de l’organisation d’une conférence de haut niveau en Suisse et de futures conférences internationales sur la paix», a dit Olaf Scholz sur X.

Sur la crise ukrainienne, la Chine appelle au dialogue, s’oppose à tout recours à l’arme nucléaire et exhorte au respect de l’intégrité territoriale «de tous les pays», Ukraine comprise. Mais Pékin n’a jamais condamné publiquement Moscou pour l’invasion de l’Ukraine et appelle régulièrement à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie face à l’Otan.

La Chine et la Russie se rapprochent depuis plus d’une décennie en raison de leur dénonciation commune de ce qu’ils présentent comme l’hégémonie occidentale sur la scène internationale. Les deux pays ont renforcé leur coopération économique, militaire et diplomatique depuis l’invasion de l’Ukraine.

De son côté, Xi Jinping a jugé «indispensable» une «coopération entre grandes puissances» afin d’affronter les «risques et défis croissants» auxquels est confrontée la communauté internationale, selon la télévision d’État chinoise CCTV.

«La Chine et l’Allemagne sont les deuxième et troisième économies mondiales», a souligné M. Xi. «L’importance de la consolidation et du développement des relations sino-allemandes dépasse le cadre des relations bilatérales et a un impact important sur le continent eurasien et même sur le monde entier.» Sur l’Ukraine, il a présenté à son interlocuteur «quatre principes» pour empêcher la crise «d’échapper à tout contrôle», selon l’agence officielle Chine nouvelle.

Maintien de la paix et «de-risking»

«Il convient de se concentrer sur le maintien de la paix et de la stabilité et s’abstenir de vouloir tirer profit de façon égoïste» de la situation, a déclaré Xi Jinping, appelant à ne «pas jeter de l’huile sur le feu». «Nous devons réunir les conditions nécessaires au rétablissement de la paix» et «réduire les répercussions sur l’économie mondiale», a-t-il plaidé.

La visite d’Olaf Scholz intervient au moment où l’Union européenne accuse la Chine de fausser le marché européen en l’inondant de produits à bas prix, des véhicules électriques aux éoliennes en passant par les panneaux solaires.

Le «de-risking» cher à l’UE, c’est-à-dire une «réduction des risques» pour diminuer la dépendance vis-à-vis de la Chine, était également au menu des discussions. «Les chaînes industrielles et d’approvisionnement de la Chine et de l’Allemagne sont profondément ancrées l’une dans l’autre», a déclaré Xi Jinping à Olaf Scholz, selon Chine nouvelle.

«Les exportations chinoises de véhicules électriques, de batteries au lithium ou encore de produits photovoltaïques ont non seulement enrichi l’offre mondiale et atténué la pression inflationniste dans le monde, mais ont également apporté une grande contribution à la réponse mondiale au changement climatique», a-t-il argumenté.

«Une coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l’Allemagne n’est pas un “risque”, mais une garantie pour la stabilité des relations bilatérales et une occasion de créer un avenir», a plaidé le président chinois.

Avec AFP