Guerre en Ukraine : l’Otan promet à Kiev des armes «plus lourdes et plus modernes»

Les Etats membres de l’OTAN, qui se réuniront vendredi en Allemagne, vont fournir à l’Ukraine des armes «plus lourdes et plus modernes» pour l’aider à repousser les offensives russes, a promis mercredi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, évoquant la réunion de vendredi.

«Nous nous réunirons à Ramstein au sein du groupe de contact pour l’Ukraine dirigé par les Etats-Unis et le message principal sera un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes», a-t-il déclaré au Forum économique mondial, à Davos, en Suisse.