Guerre en Ukraine : le président Zelensky dit avoir «cassé le plan» de la Russie

La Tour Eiffel a été à son tour être éclairée aux couleurs de l’Ukraine vendredi, imitant plusieurs bâtiments européens parés de jaune et bleu ces dernières heures en soutien au pays envahi par la Russie.

Le célèbre monument parisien, l’un des plus visités au monde et symbole de la France, s’est illuminé de jaune et bleu dès vendredi 18h00 et le restera jusqu’à 00h30, et ce pendant trois soirs de suite jusqu’à dimanche inclus, a indiqué sa société d’exploitation (Sete) dans un communiqué.

Cet acte symbolique a été décidé «à la demande» de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, «en soutien à la population ukrainienne», précise la Sete, dont la Ville est l’actionnaire majoritaire.

L’élue socialiste, candidate du PS à la présidentielle, avait déjà décidé mercredi d’éclairer l’Hôtel de Ville aux couleurs jaune et bleue, simultanément avec Berlin et la porte de Brandebourg.

D’autres bâtiments européens ont été illuminés de la sorte depuis mercredi, comme l’Hôtel de Ville de Sarajevo et la porte du Cinquantenaire à Bruxelles.

Avec AFP