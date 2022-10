Guerre en Ukraine : le pape François «supplie» Vladimir Poutine

Un jeune homme âgé de 21 ans a été tué dimanche d’un coup de couteau à la suite d’une bagarre dans un appartement à Juvisy-sur-Orge (Essonne) après laquelle six personnes ont été placées en garde à vue, a appris l’AFP dimanche de sources concordantes.

Après une rixe qui a opposé cinq jeunes d’un côté et un jeune et son oncle de l’autre pour un «motif futile de clé de voiture» dimanche en fin d’après-midi, un jeune homme, qui faisait partie du premier groupe, a été tué d’un coup mortel à la gorge, a indiqué une source policière. Les six autres personnes ont été interpellées dans la foulée et placées en garde à vue, selon le parquet.

Malgré l’intervention des policiers puis des pompiers, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures, selon la source policière. Une enquête a été ouverte pour meurtre et violences en réunion, confiée à la sureté départementale de l’Essonne.