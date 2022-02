Guerre en Ukraine : le pape exprime sa «profonde douleur» à Zelensky par téléphone

Manchester United avant le match, ce samedi, face à Watford (0-0) s’est regroupé sur le terrain et a laissé un message appelant à la paix en Ukraine, envahie par la Russie aux premières heures de jeudi.

Sur la photo publiée par la page officielle de Manchester United, on voit Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers regroupé en un groupe. L’entraîneur Rangnick a gardé une carte en main sur laquelle est écrit «PAIX» en français, en anglais, en espagnol, en allemand et d’autres langues.