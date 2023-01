Guerre en Ukraine : l’armée russe assure avoir mené des frappes sur Kramatorsk en «représailles» à celle de Makiïvka

Rafa Nadal et Xisca Perelló ont accueilli 2023 avec leur fils nouveau-né. Le couple a annoncé l'arrivée du petit Rafael Nadal Perelló en octobre dernier et, maintenant, ils s'apprêtent à franchir une étape importante en famille. Au printemps, ils emménageront dans leur nouvelle maison et ils ne pourraient pas être plus enthousiastes à l'idée de…