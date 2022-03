Guerre en Ukraine : la Russie bombarde un bâtiment avec des centaines de personnes à l’intérieur

En pleine invasion de l’Ukraine par la Russie, ce mercredi, a eu lieu un attentat à la bombe contre le théâtre Marioupol, où des centaines de personnes s’étaient réfugiées dans la ville ukrainienne, a été signalé, bien que le nombre de victimes soit encore inconnu.

La Rada ukrainienne (Parlement) était chargée d’informer qu’il y avait des réfugiés à l’intérieur du théâtre et que jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y a des survivants, car une bataille acharnée se déroule autour du bâtiment et personne ne peut accéder à la zone. Un avion a donc largué la bombe sur le théâtre.

«Les troupes russes ont cyniquement et délibérément détruit le théâtre dramatique au cœur de Marioupol. L’avion a largué une bombe sur un bâtiment dans lequel se cachaient des centaines de résidents pacifiques», a rapporté le conseil municipal de Mariupol sur sa chaîne Telegram.

«Il est encore impossible d’estimer l’ampleur de cet acte horrible et inhumain car des zones résidentielles de la ville continuent d’être bombardées. On sait qu’après les bombardements, la partie centrale du théâtre dramatique a été détruite et l’entrée de l’air- l’abri anti-raid dans le bâtiment a été détruit», a ajouté la mairie.

«Selon des données préliminaires, plus d’un millier de personnes s’y cachaient, la probabilité d’y arriver pour démanteler les décombres est faible en raison des bombardements et des bombardements constants de la ville», a déclaré Petro Andruishchenko, conseiller du maire de Marioupol .

Selon les autorités locales de Marioupol, cette ville portuaire est assiégée par les forces russes depuis le 1er mars, étant l’un des principaux scénarios des offensives de Moscou, accumulant au 13 mars environ 2 200 morts.