Guerre en Ukraine : la Russie a demandé l’aide militaire de la Chine, selon le New York Times

Selon des informations locales, le consulat des États-Unis en Irak a été bombardé

Les rapports ne savent toujours pas qui est derrière tout cela, mais le consulat des États-Unis à Erbil, au Kurdistan, en Irak, a été touché par des missiles. Il y a des images partout sur Internet qui capturent le moment où le consulat a été bombardé.

Peu de temps après, des avions de l’armée de l’air des États-Unis étaient déjà dans le ciel et attendaient les commandes du président Joe Biden. On pense que l’Iran est derrière cette attaque et que les États-Unis sont prêts à riposter de plein fouet. Cependant, aucune de ces informations n’a encore été confirmée car l’incident est très récent.

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a confirmé l’attaque d’Erbil, mais il n’a toujours pas révélé de qui il provenait. Il a confirmé que les forces de sécurité du pays s’efforçaient d’enquêter sur l’identité du coupable de cette attaque.

Dans sa déclaration, il n’a pas confirmé que les explosions étaient dans le consulat des États-Unis, mais il y a des preuves que c’était le cas. Des vidéos du bâtiment de Kurdish Media Kurdistan 24 endommagé par les explosions ont également été rapportées, juste à côté du consulat des États-Unis à Erbil.

Ce qui signifie que les explosions sont définitivement confirmées à cet endroit précis. Il existe également des vidéos de prétendus missiles balistiques quittant l’Iran dans le ciel, ce qui confirme peut-être que c’est exactement de là qu’ils viennent.

vénement, il y a confirmation que divers avions de l’US Air Force sont actuellement au-dessus du ciel iranien. De plus, un énorme avion américain d’évacuation médicale C-17 Globemaster semble se diriger vers Erbil depuis l’Allemagne.

Il y a un rapport de l’AP indiquant qu’il n’y a aucune victime sur le lieu du bombardement, mais nous allons vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Si l’un de ces rapports est vrai, il s’agit d’une attaque directe de l’Iran vers les États-Unis. Il semble que le gouvernement iranien s’appuie sur la situation entre la Russie et l’Ukraine et pourrait chercher à déclencher un conflit encore plus important.