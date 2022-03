Guerre en Ukraine : Joe Biden annonce des actions contre la Russie (vidéo)

Selon le quotidien Marca, le président des États-Unis Joe Biden appellera à révoquer le statut de «nation la plus favorisée» pour la Russie.

Le président Joe Biden annoncera vendredi que les États-Unis, ainsi que le G7 et l’Union européenne, appelleront à révoquer le statut de «nation la plus favorisée» pour la Russie, appelé relations commerciales normales permanentes aux États-Unis. Biden fera l’annonce vendredi et le Congrès devrait alors présenter une législation.