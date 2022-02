Guerre en Ukraine : encore une mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine

Le milliardaire japonais Hiroshi Mikitani a annoncé dimanche qu’il allait faire un don d’un milliard de yens (7,7 millions d’euros) au gouvernement de Kiev en qualifiant l’invasion russe de «piétinement de l’Ukraine» et de «défi à la démocratie».

Le fondateur de Rakuten, le géant japonais d’e-commerce et autres services en ligne, a déclaré dans une lettre adressée au président ukrainien Volodymyr Zelensky que ce don serait consacré à des «activités humanitaires pour aider les personnes en Ukraine qui sont victimes de la violence».

Hiroshi Mikitani a précisé qu’il s’était rendu à Kiev en 2019 et qu’il avait rencontré Volodymyr Zelensky.

«Mes pensées sont avec vous et avec le peuple ukrainien», a déclaré le milliardaire japonais dans sa lettre, ajoutant: «je pense que le piétinement d’une Ukraine pacifique et démocratique par une force injustifiée est un défi à la démocratie».

«J’espère sincèrement que la Russie et l’Ukraine pourront résoudre cette question de manière pacifique et que le peuple ukrainien pourra retrouver la paix le plus rapidement possible», a-t-il conclu.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a suscité une vague d’indignation internationale et de sévères sanctions de la part des grandes démocraties.

Le gouvernement japonais a annoncé une série de mesures contre Moscou visant notamment le secteur financier et des exportations sensibles comme les composants électroniques.

Avec AFP