Guerre en Ukraine : en colère contre la Russie, Lewandowski se lâche

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont commencé leur relation en 2016 et depuis, ils forment une belle famille qui se prépare à accueillir deux nouveaux membres.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. Ils ont annoncé fin octobre 2021 qu’ils auront des jumeaux. Le footballeur et le mannequin ont confirmé la nouvelle à travers leurréseaux sociaux, où ils ont partagé l’image échographique des bébés et leur bonheur au monde entier.

À travers une photographie qu’il a partagée sur son compte Instagram, Georgina Rodríguez a confirmé qu’elle était enceinte : sur l’image, l’influenceuse et le footballeur sont ensemble, au lit, avec deux échographies des bébés, pendant qu’ils sourient.

Lorsque Georginaa partagé la photo, selon HELLO! Espagne, elle était déjà enceinte de 12 semaines, et comme quelques mois se sont écoulés depuis lors, l’arrivée des enfants est imminente pour animer davantage la nouvelle vie que le couple a commencée au Royaume-Uni, où ils ont déménagé avec leurs autres enfants après la signature de Ronaldo par les ‘Red Devils’. Mais combien d’enfants exactement le couple a-t-il ? Ci-dessous tous les détails.

Cristiano Ronaldo est déjà père de quatre enfants : l’aîné, Christian Jr, 11 ans; les jumeaux Eva et Mateo, nés d’une mère porteuse ; et la petite Alana Martina, la première fille de l’athlète en commun avec Georgina.

Pendant la quarantaine, Georgina Rodriguez a renforcé sa relation avec chacun des petits, notamment avec ceux qui n’ont pas le même sang que lui mais qu’il aime comme s’ils étaient les siens. Maintenant la famille grandira avec l’arrivée des jumeaux. Il y aura six enfants dans la maison.

1. Christian Ronaldo Jr.

Le premier descendant du joueur est né le 17 juin 2010 et ‘CR7’ lui-même l’a annoncé au monde le 3 juillet via ses réseaux sociaux. Son émotion était si grande qu’il a fait cela précisément au moment où l’équipe de football du Portugal venait d’être éliminée par l’Espagne de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

2. Ève et Matthieu

Cela s’est produit en juin 2017 lors de l’étape où l’équipe du Portugal a été éliminée par le Chili, en Coupe des Confédérations. CR7 a annoncé son départ de la concentration et raté le match pour la troisième place. C’est là qu’il a voyagé pour rencontrer Eva et Mateo, les jumeaux nés par insémination artificielle.

L’origine des bébés était également un mystère. Cependant, le portail CMjornal a soutenu que la mère des enfants avait été choisie dans un catalogue et que donc le «Bicho» avait payé une grosse somme d’argent pour assurer la réservation de l’affaire.

3. Alana Martin

La fille cadette du «Comandante» se prénomme Alana Martina, qui est née le 12 novembre 2017. A cette occasion, on a appris que la mère de la petite fille était sa compagne, Georgina Rodriguez.

Et les jumeaux de Cristiano Ronaldo et georgina Rodriguez ?

Via leur compte Instagram, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont annoncé au monde qu’ils seraient parents de jumeaux. Sur une photo, ils peuvent être vus ensemble au lit avec deux échographies des bébés, alors qu’ils expriment leur bonheur.

«Ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos cœurs sont pleins d’amour, nous avons hâte de vous rencontrer», ont écrit les fiers parents le 28 octobre 2021.

Comme deuxième image qu’ils ont publiée, le footballeur portugais apparaît dans un jacuzzi avec ses quatre enfants, faisant tous le signe du chiffre 2 avec leurs doigts, représentant l’attente des jumeaux.

Si le footballeur de Manchester United est reconnu sur les terrains de football pour son talent indéniable, sa facette de père est sa véritable passion, qu’il partage avec sa femme.

En octobre 2020, Georgina a déclaré qu’elle voulait plus d’enfants et qu’elle aimait son rôle de mère. «Mon désir de maternité est plus fort que tout. J’espère avoir d’autres enfants», a-t-il déclaré pour le magazine HELLO!.