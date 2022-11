Guerre en Ukraine : cinq morts dans une frappe russe sur un immeuble

Avec la victoire mardi du Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa (7-2) pour la Ligue des champions, Lionel Messi, 35 ans, a dépassé la légende Pelé au nombre de buts et de passes décisives.

Messi a inscrit deux buts et deux passes décisives, atteignant ainsi 1127 participations à des buts dans sa carrière, dépassant les 1126 de Pelé, selon OneFootball, bien que ces données soient toujours controversées.

En plus de dépasser la marque de Pelé, Messi est devenu le joueur le plus âgé à marquer deux buts et à fournir deux passes décisives dans le même match pour un match de Ligue des champions.

Leo Messi a marqué 672 buts pour Barcelone, 22 pour le PSG et 90 pour l’équipe nationale argentine, et il a également 343 passes décisives. C’est énorme pour La Pulga qui fait actuellement une très belle saison avec le Paris Saint-Germain. Pour cette campagne 2022-2023, il compte 11 buts et 9 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues.