Guerre d’Ukraine : 180.000 morts ou blessés côté russe, 100.000 côté ukrainien, selon la Norvège

Un journaliste populaire d'une station de radio émettant à Yaoundé, Martinez Zogo, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé mort, ont indiqué dimanche à l'AFP son média et une source policière sous couvert d'anonymat. «Je me suis rendu à Ebogo (à 15 kilomètres au nord de Yaoundé) tôt ce matin où j'ai vu et reconnu le corps de Martinez…