Guardiola veut voler l’une de ses idoles les plus importantes au Real Madrid

Il évaluerait la possibilité de quitter le Real Madrid au milieu de cette année. Bien que l’équipe blanche ne souhaite pas que le joueur parte et lui propose le renouvellement du contrat pour un an de plus, soit jusqu’en juin 2023, Luka Modric ne serait pas satisfait de ce qui lui était proposé et n’excluait pas la possibilité de partir.

Comme rapporté par bitbol, Manchester City veut que Modric porte sa chemise. C’est Guardiola qui aurait demandé de suivre de près les traces du Croate après avoir appris que l’offre du Real l’avait déçu. L’entraîneur espagnol souhaite pouvoir entraîner le milieu de terrain pendant au moins une saison.

Casillas, Ronaldo, Ramos, Raúl ont déjà pris la décision de quitter le club et ils ne l’ont pas fait dans les meilleurs termes avec le conseil d’administration.

Bien que Modric attendrait que le Real lui fasse une offre à son goût, la possibilité que le Croate rejoigne la liste des joueurs qui décident de quitter l’équipe espagnole parce qu’ils ne sont pas satisfaits n’est pas exclue.

Combien de titres Modric a-t-il remportés au Real Madrid ?

Depuis son arrivée au Real Madrid jusqu’à aujourd’hui, Modric a réussi à remporter 18 titres avec le maillot blanc de l’équipe. Le Croate a remporté quatre fois la Coupe d’Europe des clubs, deux fois l’Espagne, une fois la Coupe du Roi, trois fois la Supercoupe d’Espagne, quatre fois la Coupe du monde des clubs et trois fois il est devenu champion de la Supercoupe d’Europe et a réussi à s’imposer. une fois comme le meilleur joueur de l’UEFA Europe.