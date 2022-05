Guardiola se moque de Mourinho : «Il n’est même pas en Ligue des Champions»

Pep Guardiola a évoqué l’élimination de Manchester City de la Ligue des champions et a comparé la situation à la Roma de Jose Mourinho.

«Le jour où Manchester City remportera la Ligue des champions, les gens diront que c’est uniquement à cause de l’argent dont dispose le club et non de tout le travail que cela demande. Ce n’est pas qu’une question d’argent, mais les fans ne s’en rendent pas compte. La Roma a également dépensé beaucoup d’argent et elle n’est pas en Ligue des champions».

Roma a signé Abraham (40 millions, avec paiement échelonné), Marash Kumbulla (26,5 millions) Shomurodov (18 millions), Matias Vina (13,6 millions) et Rui Patrício (11,8 millions). City a dépensé 117,5 millions d’euros juste pour sécuriser Jack Grealish.