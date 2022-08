Guardiola l’a expulsé de City et il l’a détruit : «Il ne voulait pas de moi…»

En mai 2020 et au milieu de la pandémie de COVID, ESPN d’Argentine a retiré une vidéo des archives dans laquelle l’ancien joueur et journaliste Quique Wolff a interviewé un Lionel Messi de 17 ans, en 2004, qui à l’époque prenait ses premiers pas au FC Barcelone. Messi a raconté son expérience entre son départ de Barcelone B et son passage dans l’équipe première et la rencontre des cracks de cette époque tels que Ronaldinho, Carles Puyol, le portugais Deco, Xavi Hernández et bien d’autres.

Cette saison 2003-004 pour Lionel Messi a été un processus impressionnant, car il a traversé jusqu’à cinq vestiaires différents au sein des divisions d’entraînement de Barcelone, La Masía.

Il a débuté en Juvenil B, puis Juvenil A, Barcelone C (n’existe plus), Barcelone B et enfin l’équipe première. Même si l’équipe argentine des moins de 20 ans était ajoutée, il y aurait jusqu’à six vestiaires différents. Une folie.

Comment c’était de tout quitter pour Messi

Dans cette interview, Messi a avoué que quitter l’Argentine lui avait coûté : «Quitter les amis et la famille a coûté un peu. Mais ensuite je me suis habitué, petit à petit nous nous sommes adaptés», a-t-il commencé.

Plus tard, Messi a expliqué où il avait commencé à jouer dans son Rosario natal et comment l’idée de faire le saut vers Barcelone est née en 2000 :

«Ils ont envoyé des vidéos, ils les ont toutes vues et puis je suis venu ici et ils m’ont dit de revenir». La suite est peu connue quant au processus de croissance de Messi au sein du club entre 2001 et 2004.

À un moment donné, Messi commence à expliquer qu’il s’entraîne déjà avec l’équipe première de Barcelone : «Partager un vestiaire avec tous ces monstres là-bas est difficile, mais heureusement, ce sont des gens formidables et ils m’ont très bien traité.

La première fois que je suis entré là (dans le vestiaire) je l’ai fait la tête baissée, je me suis assis là et j’ai regardé, mais comme je l’ai déjà dit, les joueurs m’ont très bien traité. C’est là que Quique Wolff lui demande quel joueur l’a sponsorisé lors de la pré-saison.

Au-delà des cracks comme Ronaldinho, Deco ou Puyol, Messi a nommé un joueur inattendu : le Brésilien Sylvinho, un ailier expérimenté qui venait du Celta de Vigo et avait beaucoup joué pour Arsenal en Angleterre :

«Quand je suis arrivé en équipe première, tout le monde Ils s’est occupé de moi, mais sur la tournée, celui qui m’a toujours approché et avec qui j’ai eu le plus de contacts, celui qui m’a le plus choyé, disons, c’était Sylvinho, c’était le plus vieux de tous et c’était lui qui s’est le plus occupé de moi».

Ce qui est curieux, c’est que Sylvio Mendes Campos Júnior, tel est le nom complet de Sylvinho, était arrivé au Barça en 2004, alors qu’il avait déjà une expérience en Europe.

«Je n’arrivais pas à croire que j’étais à deux mètres de Zidane»

Dans une autre section de cette interview de 2004, Messi, comme tout jeune, a admis que, bien qu’il fasse déjà partie de l’équipe première, il lui était difficile de comprendre ce qu’il traversait : «L’autre jour dans un match classique contre Madrid, j’ai J’étais sur le banc et, quand je les regardais à la télévision il y a deux mois».

En 2021, Messi a reconnu, dans l’une de ses nombreuses interviews, qu’il aurait adoré échanger des maillots avec Ronaldo ou Roberto Carlos. Oui, il l’a fait avec Zidane. «Je débute et j’ai tous mes rêves. Pouvoir jouer une Coupe du monde et gagner des titres et tout ça», a-t-il ajouté.