Guardiola et le match nul : «Je le jure. C’est difficile quand on a neuf hommes derrière le ballon…»

Pep Guardiola était contrarié par le match nul (1-1) que Manchester City a enregistré, samedi, face à Everton, estimant que son équipe avait fait un très bon match, louant également le but de Demarai Gray.

«Ils ont marqué un but fantastique. Nous avons fait un très bon match. L’approche de Liverpool et de Leeds est très différente d’Everton, mais nous avons fait un très bon match», a commencé par dire l’entraîneur espagnol, cité par les moyens officiels des cityzens.

«J’ai dit qu’ils allaient jouer comme Brentford, avec de longs ballons et des transitions. Nous n’étions pas bien placés et Gray a marqué un but fantastique, alors félicitations à eux.»

«C’est difficile quand ils ont neuf hommes derrière le ballon, mais c’est leur façon de jouer. Nous avons eu une opportunité de dernière minute en première et seconde mi-temps. Je ne peux pas m’attendre à un million d’occasions quand ils jouent de cette façon», a poursuivi Guardiola.

«Le résultat n’était pas prévu, mais c’est le football. Nous avons tout fait pour gagner. Les arbitres cassent le rythme, mais globalement on a tout fait. Nous avons perdu deux points et avons joué pour gagner le match, mais c’est le football.»