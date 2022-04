Guardiola déchaîne le chaos : City conclut un accord avec les 9 meilleurs au monde

«Nous avons essayé quatre fois de signer Harry Kane et nous n’avons jamais pu car Tottenham ne voulait pas le vendre», expliquait Pep Guardiola il y a quelques semaines lors de sa défaite 3-2 contre Tottenham.

A cette époque, Manchester City offrait 150 millions d’euros pour Kane et ne pouvait pas le garder. Et maintenant, cet argent revient entièrement à Erling Haaland, qui est sur le point de jouer pour City.

Comme l’ont révélé les médias anglais, Manchester City et le Borussia Dortmund sont parvenus à un accord et dans le même temps, les conditions personnelles du contrat de Haaland sont déjà conclues par l’accord. Manchester City paiera la clause de 75 millions et les commissions pour le père de Raiola et Erling.

Manchester City s’est également retrouvé avec 120 millions d’euros pour le contrat du Norvégien, qui sera de cinq saisons et avec la particularité que Puma serait également impliqué dans la négociation.

Haaland a rompu avec Nike et Adidas et Puma veulent le signer, mais maintenant avec cette étape, Puma franchit une étape fondamentale car il est le sponsor principal de Manchester City.

La décision de Haaland serait également influencée par les deux contextes dans lesquels vivent le Real Madrid et le FC Barcelone.

Madrid est lié à Mbappé et le FC Barcelone ne peut pas se permettre l’opération. À Manchester City, ils lui promettent la propriété et il atteint aujourd’hui la meilleure ligue du monde, en plus de s’entraîner avec Guardiola.