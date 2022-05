Guardiola a parlé de Haaland : «Il arrive à un âge parfait. Je suis sûr que…»

On parle de lui à l’infini mais jamais avec autant de certitude que maintenant : Riqui Puig quittera peut-être le FC Barcelone à la fin de la saison 2021-22 pour aller chercher sa chance dans un autre club où, en gros, il évolue. Oui, le principal problème de ce footballeur de 22 ans, c’est que le temps et les entraîneurs passent et qu’il obtient toujours le même résultat : aucune participation.

Tout le monde était enthousiasmé par Quique Setién lorsqu’il est arrivé à la direction technique avec le fait qu’il donnerait des minutes à Riqui Puig, ce que Valverde ne lui avait pas donné auparavant.

Mais ce n’était pas comme ça, ni avec Setién, ni avec Koeman, qui l’a condamné presque dès le départ et l’a traité de taupe, encore moins avec Xavi Hernandez.

Avec l’entraîneur actuel, il y avait de l’espoir, une foi presque aveugle que Riqui Puig aurait enfin ce rôle que tout le monde croit qu’il mérite pour être «une future star» mais la réalité est que tous les entraîneurs et Xavi ignorent également Riqui.

Patience : pour ou contre ?

Il y a quelques semaines, Riqui Puig avait déclaré l’habituel : qu’il parie sur la patience. «Barcelone, c’est ma ville, j’ai ma famille et mes amis. Je suis très content et j’ai envie de réussir ici. C’est vrai que les gens sont un peu pressés maintenant, mais il faut y aller doucement. travailler et m’entraîner pour voir si j’ai une chance de plus.» Le temps presse cependant.

Pour cette raison, de Mundo Deportivo, ils prévoient que «Riqui Puig a décidé de quitter Barcelone cet été (européen)». Il a eu des offres par le passé, avec le Betis à la barre, mais il n’a jamais voulu se presser car, justement, il veut trouver une équipe où il pourra jouer régulièrement.

Cela fait plus de deux saisons où il est à peine un témoin du banc des remplaçants, tandis que d’autres jeunes joueurs comme Ansu Fati, Gavi, Pedri et Nico, pour n’en citer que quelques-uns, ont beaucoup plus avancé que lui.

Barcelone doit résoudre le contractuel. Le lien actuel se termine le 30 juin 2023 et s’il part maintenant dans un transfert définitif, le club n’en saura pas beaucoup plus sur lui à l’avenir.

En revanche, un renouvellement pourrait continuer à lier Riqui Puig au Barça encore plusieurs années. Ainsi, un transfert lui serait accordé pour l’échauffer et, s’il revient en forme, devenir un titulaire régulier. Il y a des espoirs pour Riqui Puig, mais il doit jouer pour acquérir de l’expérience.