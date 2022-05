Guardiola a liquidé Patrice Evra : «Je ne suis pas d’accord. Je vous montrerai…»

L’entraîneur espagnol a répondu à l’ailier français Patrice Evra, qui l’avait critiqué en déclarant que «Guardiola ne veut pas de dirigeants.»

«Je ne suis pas d’accord, Patrice. Je ne joue pas, j’ai besoin de la personnalité des bons joueurs sur le terrain. Sinon, ce ne serait pas le cas. Je ne l’ai pas lu. J’ai eu de bons et d’incroyables joueurs dans mon passé de manager de Barcelone, Bayern Munich et ici».

Et il a ajouté : «Je pourrais vous donner une bonne liste de tous les types de personnalités. Beaucoup ont remporté des Coupes du monde, des Championnats d’Europe, la Ligue des champions et des ligues, mais peut-être a-t-il raison. Ou peut-être appelle-t-il pour revenir à Manchester United et travailler. Peut-être une bonne opportunité maintenant. Bien, Patrick. Nous prendrons une bière ensemble et je vous montrerai la personnalité et le caractère des joueurs que nous avons maintenant. Absolument»