Grosses fesses, gros seins, Wanda Nara s’affiche entièrement nue (photo)

Wanda Nara explose les réseaux sociaux. L’influenceuse a décidé de poster une image très retouchée et, a séduit tous ses followers.

Wanda Nara a répété un comportement qui l’a catapultée au centre d’une tempête de critiques, de récriminations et de débats sur la motivation à mettre en œuvre cette mesure. L’influenceuse est revenue sur un post très unique, essentiellement parce qu’elle a utilisé une photo avec une retouche numérique extrême, qui avait l’intention de se montrer sexy et autonome.

Wanda a posé avec juste un sous-vêtement inférieur et le reste nu. Un cliché devenu viral et surtout devenu un vivier de commentaires, qui au-delà des éloges toujours de ses fans, a également déclenché des reproches pour l’utilisation excessive de Photoshop.

Elle s’est lassé de ces messages et a choisi de fermer l’option de commenter ses postes. C’est ce qu’a expliqué le compte Instagram spécialisé sur les célébrités Gossipeame : «Elle a fermé les commentaires car ils lui reprochaient un Photoshop excessif et, en plus, les Turcs ne veulent pas qu’elle embête Mauro Icardi avec ses allées et venues».