Grosse tension sur le plateau de TPMP : Raymond Aabou est sorti de ses gonds

Le petit ami de Khloe Kardashian, Tristan Thompson, a sauté dans les commentaires de son dernier cliché, jaillissant de sa «fierté».

Khloé Kardashian n’est peut-être pas romantiqueavec Tristan Thompson, mais le père de sa fille de trois ans True Thomson est tellement «fier» de sa nouvelle couverture de magazine.

La star de la NBA a sauté dans la section des commentaires du dernier cliché IG de Koko, qui montrait sa séance photo dans le magazine Health.

«Wow!! Tu es tellement motivant Koko ! Tellement fier de votre travail acharné et de votre dévouement à votre santé et à votre forme physique. Abs d’acier !! BRB, j’ai besoin de faire des redressements assis», a-t-il déclaré.

La star de télé-réalité est apparue sur la couverture du numéro de novembre du magasin et a reçu de nombreux éloges de la part de ses amis, de sa famille et de ses fans.

Maman Kris Jenner a écrit: «Wow Khloe !!!!!!!! Vous êtes si belle et incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur et montrez-nous à tous comment être responsabilisés, inspirants, heureux et paisibles et que le rire est le meilleur remède… Je t’aime tellement !!!!! Le bon magnat américain s’est ouvert à la sortie, révélant qu’elle se sentait plus en forme que jamais»

«Pour moi, il s’agit de pratiquer des habitudes saines au quotidien, explique-t-elle. «Je dois le considérer comme un mode de vie plutôt que de penser que je veux essayer ce régime ou une autre chose dont quelqu’un parlait. J’ai tellement dépassé cette étape de ma vie… C’est cliché, mais tout tourne autour de l’esprit, du corps et de l’âme. Si je ne suis pas fort mentalement, j’ai l’impression physiquement que je ne peux pas faire ce que je veux faire. Donc, ce n’est vraiment pas une question d’apparence physique. C’est un sous-produit. Vous pouvez dire quand quelqu’un est vraiment heureux de l’intérieur.

Pendant ce temps, en ce qui concerne sa vie personnelle, elle s’est séparée de son beau-nouveau en juin. Cependant, une source a précédemment déclaré à HollywoodLife que les ex sont dans «un très bon endroit en ce moment», expliquant que Khloé fait un «effort conscient» pour être en bons termes avec Tristan pour le bien de bébé True.

«Ils sont totalement amicaux, et ils parlent, envoient des SMS, etc., tout le temps», a expliqué la source. «Il a fallu un certain temps pour arranger les choses entre eux, mais. . . Khloé a un cœur en or et n’a ni le temps ni l’énergie pour garder rancune. L’initié a ajouté que la fondatrice de Good American sait qu’il est dans l’intérêt de True d’avoir une relation amicale avec son père … Khloé a l’impression que cela ferait plus de mal que de bien d’avoir du sang avec Tristan, et ce n’est pas de cela qu’elle parle.»