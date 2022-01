Grosse révélation autour de cette immense demeure de Kylian Mbappé à Madrid

La maison exclusive du couple à Manchester, située dans un cadre rural, offre toutes sortes de luxes et de conforts.

Cristiano Ronaldo, une idole absolue à Manchester United, et Georgina Rodriguez, qui compte les jours jusqu’à ce que Netflix diffuse en avant-première le documentaire dans lequel il raconte sa vie ce mois-ci, profite de chaque minute de sa vie en Angleterre.

Il ne pouvait en être autrement compte tenu à la fois de leur réussite professionnelle… et du luxueux manoir dans lequel ils partagent leurs heures en famille.

Malgré le fait qu’il y ait quatre enfants qui vivent avec le couple et que deux autres jumeaux viendront agrandir la famille dans les mois à venir, l’espace n’est pas exactement un problème qui inquiète Cristiano Ronaldo et Goergina Rodríguez dans leur maison.

En effet, sa résidence compte ni plus ni moins sept chambres : toutes des suites et équipées de salle de bain et dressing. Inutile de dire que le salon spacieux, avec de grands canapés et toutes sortes de conforts, dans lequel la famille se repose et profite de la télévision.

Cependant, s’il y a une partie de la maison dédiée aux loisirs totalement exclusifs, c’en est une autre : la salle de cinéma. Sans aucun doute, l’un des joyaux de la couronne du manoir.

Bien qu’il serait vraiment difficile de déterminer la partie la plus attrayante de la maison, car deux amoureux de prendre soin de leur physique tels que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ne pourraient pas vivre sans leur salle de sport, piscine et jacuzzi. Trois espaces non négociables reliés les uns aux autres.

De toute évidence, les matériaux intérieurs sont de la plus haute qualité, respectant l’esthétique de la combinaison de la modernité et des éléments ruraux, puisque l’enclave dans laquelle le couple a établi sa résidence est située en dehors de la ville, dans un quartier verdoyant et calme où Il a de grandes terres et contact avec la nature.