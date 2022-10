Grosse mauvaise nouvelle pour Lionel Messi

Sur son compte Instagram, Shakira a annoncé la date de sortie de Monotonía, sa collaboration tant attendue avec Ozuna. Elle a dévoilé une partie du nouveau clip vidéo sur les réseaux sociaux avec des images qui montrent qu’elle souffre de sa séparation avec Gérard Piqué.

Depuis qu’ils ont annoncé leur séparation, après 12 ans de relation, la chanteuse colombienne et le footballeur de Barcelone ont été les protagonistes de nombreux rapports et rumeurs qui ont été publiés dans les médias. Il a même été rapporté qu’entre les deux, sont lancés indirectement des écrits provocateurs sur leurs messages sur les réseaux. Les fans deviennent fous ne supportant plus la tristesse de Shakira.

Ce dimanche 9 octobre elle a publié un clip vidéo de quelques secondes dans lequel on voit une chaussure écraser un cœur sur le sol et qui est accompagné d’une phrase des plus significatives. «Je n’ai jamais rien dit, mais ça faisait mal». De plus, elle a publié une autre vidéo dans laquelle est annoncée la date de sortie de Monotonia. C’est prévue pour le 19 octobre, et pour montrer cette couverture qui accompagnera la chanson : une image dans laquelle une épée traverse, du haut vers le bas, un cœur.