Gros coup dur : le Barça perd un de ses cadres dans le nul contre Alavés

Hécatombe au FC Barcelone qui a perdu deux de ses joueurs ce soir dont l’un d’entre eux est Gérard Piqué. L’arrière central a boité en 68e minute avec une surcharge au soléaire de la jambe droite et attend de nouveaux tests pour en connaître l’étendue exacte.

Après que Kun Agüero a quitté le terrain à la 42e minute et a été remplacé par Philippe Coutinho après avoir eu des vertiges, Gerard Piqué n’a pas non plus terminé le match contre Alavés. L’ arrière central du Barça a remarqué une douleur à la jambe droite, la même qui l’a obligé à s’absenter pendant quatre mois la saison dernière. L’air sérieux, il s’éloigne en boitant et Clément Lenglet prend sa place.

Le club a signalé après le match qu’il souffre d’une surcharge au soléaire de la jambe droite et qu’il attend d’autres tests pour en connaître l’étendue exacte et déterminer s’il peut l’être mardi dans le duel capital de la Ligue des champions mardi prochain (21h) contre le Dinamo Kiev dans la capitale ukrainienne.