Greenwood, enquêté pour avoir violé les conditions de sa libération sous caution pour la deuxième fois

Patricia est déçue du traitement réservé à «l’influenceur» et lui reproche de ne pas avoir aidé ses neveux ou d’avoir encore les cendres de son père.

La sœur de Georgina Rodríguez s’est retournée contre elle lorsqu’elle a compris qu’elle ne s’est pas souciée de son état, qui frôle la catastrophe.

Patricia a avoué dans une interview à ‘Socialité’ qu’elle est financièrement à la limite, qu’elle est fauchée et que cela l’a amenée à vivre dans un squatter ces trois dernières années.

«Je suis fauché et ma sœur ne m’aide pas. Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi . Au final, après tout, je peux manger avec un morceau de pain dur, mais mes enfants, qui sont ses neveux…», a-t-il dénoncé devant les micros de l’émission Mediaset.

Selon elle, «parfois j’ai assez à manger, d’autres fois non ; parfois je dois payer le loyer, d’autres fois non». «En tant que sœur, je ne m’attendais pas à tout cela», a-t-elle poursuivi. Et c’est que la tension entre les deux sœurs vient de loin, même si elle s’est intensifiée à la mort de leur père.

«J’ai arrêté de voir Gio peu de temps après que mon père soit allé en prison, je suis resté avec elle, sa sœur et sa mère, mais peu de temps après, ils m’ont mis dans une maison de correction. Depuis, j’ai à peine eu des contacts avec Georgina et cette relation fraternelle me manque», a-t-il exprimé il y a quelque temps.

Et justement son père qu’il a encore sorti hier pour lancer une nouvelle attaque sur le partenaire de Cristiano Ronaldo : «Ils m’ont dit que pour les cendres ils m’appelleraient pour me faire savoir, il y a presque trois ans, qu’ils me les enverraient ou qu’ils viendraient, et ni l’un ni l’autre».

Dans son témoignage, elle souligne que Georgina n’a pas été avec elle dans les moments difficiles mais qu’elle ne peut pas non plus compter sur son aide dans des détails mineurs.

«J’ai appelé par téléphone, c’était l’anniversaire de mon enfant, je parlais à Georgina et nous lui avons dit que s’ils pouvaient signer un maillot Cristiano pour mon enfant, cela la rendrait très excitée. Et elle m’a dit non, ils étaient en vacances et elle n’allait pas le déranger»

Patricia demande de l’aide à Georgina

Mais entre deux crises, Patricia demande de l’aide à sa sœur pour se sortir d’une situation qui devient intenable : «Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur. Je sais qu’elle n’a pas d’obligation et de responsabilité, mais comme elle est solidaire et si bonne avec les autres, au moins elle l’est avec ses neveux. Si tu ne veux pas de moi, que ce soit avec tes neveux. C’est tout ce que je te demande», a-t-il supplié.

Comme elles l’ont raconté dans la même émission, Georgina et Patricia avaient beaucoup de relations quand elles étaient petites mais cela aurait été rompu par la mère de Jaca, qui a séparé Georgina et Ivana de leur sœur Patricia.