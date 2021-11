Goussainville : un bébé de 13 mois plongé dans le coma après avoir été battu par son père

La directrice d’une école maternelle à Jurançon, dans les Pyrénées-Atlantiques, est soupçonnée de viols et d’agressions sexuelles sur des enfants de son établissement.

C’est à la suite de plusieurs plaintes de parents qu’une enquête a été ouverte. Certains élèves ont évoqué des «pénis décalottés» et des «doigt dans les fesses» au moment où ils se trouvaient aux toilettes. D’autres parlent de coups sur le bas ventre.

Il y aurait en tout six victimes : ce sont tous des petits garçons. Entendue à plusieurs reprises par la police, l’enseignante âgée d’une cinquantaine d’années a nié les faits.

La quinquagénaire a exercé de septembre 2020 à avril 2021 dans cette école où, en plus de sa fonction de direction, elle avait en charge une classe avec des élèves âgés de 2 ans et demi à 4 ans.

Depuis sa première audition en avril dernier, elle n’a pas repris son travail à la demande de l’association qui gère cette école.

Cette affaire est sensible car les réponses faites par ces enfants ne seraient pas forcément concordantes et pas systématiquement les mêmes devant les parents et devant les enquêteurs.

La procureur de la République de Pau a souligné certaines incohérences dans ce dossier. L’ancienne directrice a été mise en examen puis remise en liberté. L’enquête se poursuit.