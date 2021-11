Robert Lewandowski remporte le trophée !

Le journal italien «Tuttosport» a choisi Robert Lewandowski pour le titre de Golden Player 2021 pour ses très grandes performances cette saison. Une récompense individuelle que l’on peut comparer au Ballon d’Or, même si le prestige est moindre.

Robert Lewandowski peut rajouter une nouvelle récompense individuelle à son plamarès. Le Polonais a été élu Golden Player 2021 par le journal italien ‘Tuttosport’, le même média qui vient de donner le prix du Golden Boy 2021 à Pedri.

L’attaquant du Bayern Munich est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années déjà, et cette récompense tombe à pique, à une semaine de la cérémonie du Ballon d’Or.

Le prix du Golden Player 2021 est réservé aux meilleurs joueurs de plus de 21 ans qui évoluent en Europe, et il paraît logique que Lewandowski soit récompensé. En 2021, le buteur polonais a marqué 63 buts et délivré dix passes décisives en 53 matchs.

Le jury du Golden Player était composé cette année de plusieurs légendes du football comme Shevchenko, Matthäus, Stoichkov, Butragueño, Nedved, Chapuisat, Toni, Eto’o, Costacurta, Van der Sar, Verón, Rui Costa et Lina Souloukou.