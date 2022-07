Giorgio Chiellini avoue : «J’ai vu Karim Benzema, Luis Suarez et Robert Lewandowski, mais…»

Dans le débat direct avec Lionel Messi, Carlo Ancelotti s’en tient à Cristiano Ronaldo. Et lorsqu’on lui demande de parler de lui, le patron italien ne tarit pas d’éloges sur son professionnalisme.

Cependant, lorsqu’on lui demande de confirmer si le Portugais est le meilleur joueur avec lequel il a travaillé, il reconnaît que sa position est plus neutre. La raison ? Il faut aussi rendre hommage aux autres légendes qu’il a entraînées.

Lorsqu’il était encore à la tête d’Everton, Carlo Ancelotti a été invité à prendre position sur l’éternel débat concernant Messi et Cristiano. Là, après avoir précisé qu’il sera toujours du côté de CR7 parce qu’il était son joueur au Real Madrid, on lui a demandé s’il était le plus grand joueur qu’il ait affronté depuis qu’il entraîne au plus haut niveau.

Sa dernière réaction a été de souligner qu’il n’aime pas dire que quelqu’un a été le meilleur joueur qu’il a entraîné car, après plus de deux décennies de carrière, la liste des figures qu’il a partagées est très longue.

«Est-il (Cristiano Ronaldo) le meilleur footballeur que vous ayez dirigé ?» lui a-t-on demandé, lors d’une séance de questions-réponses qu’il a réalisée (2021) avec la chaîne officielle Sky Sports Football.

Et le seul entraîneur à avoir remporté quatre Ligues des champions de l’UEFA a simplement répondu : «(Cristiano Ronaldo) est l’un des meilleurs (que j’ai dirigé), oui. Je ne veux pas dire qu’il est le meilleur parce que j’ai une longue liste de grands joueurs, mais, bien sûr, il était au sommet».

Plus tôt, dans la même interview, Ancelotti avait raconté ce qu’il admire le plus chez CR7 : «J’ai des souvenirs fantastiques de lui parce que c’est vrai qu’il a marqué beaucoup de buts avec moi, mais c’est vrai aussi qu’il a toujours été très sérieux et professionnel. C’est ce que j’apprécie le plus».

Que cela ne soit pas mal compris, hein. Ce n’est pas qu’il ne place pas l’héritage de Cristiano Ronaldo à un autre niveau, mais que, par respect pour les autres grandes références qu’il a rencontrées sur son chemin, il ne veut pas être aussi tranchant dans sa prise de position.

La vérité est que ce que Carletto a fait avec sa réponse était de montrer des manières et de la gratitude envers toutes les idoles qui l’ont aidé à devenir l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps.

Et sa position dans ce débat prend encore plus de sens quand on se rappelle qu’Ancelotti a travaillé avec des joueurs comme Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Kaka, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Andrea Pirlo, Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Arjen Robben, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. Comme il l’a dit dans sa réponse finale : c’est une très longue liste.