Gims : le rappeur rappelle ses «frères» musulmans à l’ordre concernant les fêtes

Une mise au point en bonne et due forme. Comme l’a repéré Le Figaro, le chanteur à succès Gims a dénoncé dans une vidéo story Instagram, samedi 1er janvier, les pratiques de certains de ses «frères» musulmans durant la période des fêtes de fin d’année.

«S’il vous plaît, avec les bonne année, Nouvel An, laissez-moi, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février. […] En plus, les muslims [musulmans en anglais], on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m’envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça», a regretté l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut dans cette vidéo publiée en story. «Venez, on se concentre sur nos trucs à nous. Restons forts sur nos valeurs», a également appelé Gims sur Instagram.

Noël et les anniversaires en prennent aussi pour leur grade

Le chanteur de confession musulmane a également critiqué la célébration de Noël par certains musulmans : «Quand je vois des grands sapins chez des Mustafa, des Bakari, je vois qu’on n’est pas concentré à la maison là-bas.» Mais aussi la célébration des anniversaires : «Laissez, je souffre avec ça, ne faites pas ça, parce que c’est comme ça. C’est un pas de plus vers la mort», a-t-il estimé.

«Pendant l’Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, tranquille, ils ne font pas l’Aïd. Noël, on respecte, mais ce ne sont pas nos fêtes», a aussi ajouté le rappeur. «Venez, on se concentre», a-t-il conclu sur un ton amer, visiblement agacé par ce début d’année 2022, mais précisant à deux reprises dans son message «c’est pas méchant».

Les internautes réagissent

Sur les réseaux sociaux, les réactions de nombreux internautes indignés ou amusés ne se sont pas fait attendre. «Alcool, femme, et j’en passe dans ses clips et il gueule car des personnes de bonne foi lui souhaitent bonne année, il faut se remettre en question» ; «On rappellera à Gims que la musique est interdite dans la pratique de l’islam. Si sa foi est plus grande que l’appât du gain, nos oreilles devraient être sauvées pour 2022», peut-on notamment lire parmi les commentaires sur Twitter.