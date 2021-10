Gigi Hadid et Zayn Malik : en plein scandale, le couple a mis fin à leur relation

Après deux ans d’avoir repris leur relation, le couple a mis fin quelques heures après les accusations de violences contre le chanteur par la mère du mannequin.

Quelques heures après avoir appris que la mère de Gigi Hadid envisageait de porter plainte contre Zayn Malik pour violence, le couple a mis fin à leur relation.

Gigi Hadid et Zayn Malik mettent fin à leur relation

Le magazine People a rapporté que le mannequin et le chanteur se sont séparés deux ans après avoir repris leur cour, après plusieurs jours de spéculation et une déclaration sans entrer dans les détails, où l’ancien membre de One Direction demande la confidentialité de la fille qu’ils ont tous les deux.

«Ils ne sont pas ensemble pour le moment, cependant, ce sont tous les deux de bons parents. Ce sont des parents mais Yolanda, bien sûr, est très protectrice envers Gigi et veut le meilleur pour sa fille et son petit-fils», a révélé une source proche de la famille Hadid, à la publication.

Bien que Gigi Hadid n’ait pas encore commenté la question, son représentant a mentionné qu’elle ne se concentrait que sur le meilleur pour sa fille Khai, en plus de demander la confidentialité en ce moment.

Dans la matinée de ce jeudi 28 octobre 2021, via son compte Twitter officiel, Zayn Malik a révélé qu’il avait eu un problème avec un proche de sa compagne, sans révéler son identité et qu’il ne sortirait pas pour donner des détails si cela n’a pas été fait. aurait divulgué à la presse.

Selon le musicien, tout a son origine à la suite de quelques photographies prises de sa fille de 1 an sans son consentement, en plus d’exposer l’identité de la petite fille.

C’est la mère de Gigi Hadid qui a révélé la grossesse du mannequin

Lorsque la grossesse de Gigi Hadid a été signalée, il a été annoncé que la personne en charge de filtrer cette nouvelle était sa mère Yolanda, qui connaissait l’intention de sa fille et de Zayn de prendre ce processus en privé et de forcer le mannequin à rendre l’information publique.