Gigi Hadid brille : elle emmène sa fille Khai pour une promenade à New York (photos)

Après l’accident déchirant de l’arme à feu sur le plateau, Joel Souza, qui a été blessé dans l’incident, a déclaré à quel point il était bouleversé par la mort du directeur de la photographie.

Joel Souza, 48 ans, a rompu son silence sur l’accident mortel par balle, qui a tué Halyna Hutchins et l’a hospitalisée, samedi 23 octobre, dans un communiqué à Deadline.

Le réalisateur de Rust a pleuré la perte de son ami et collègue dans l’accident où Alec Baldwin a déchargé un pistolet à hélice et a entraîné la mort du directeur de la photographie à 42 ans.

Joel a présenté ses condoléances à la famille d’Halyna dans sa déclaration alors qu’il rendait hommage à son collègue. «Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussé à être meilleur», a-t-il déclaré.

«Je suis humilié et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui ont tendu la main… Cela m’aidera sûrement à me rétablir.»

Au cours de l’accident, Joel aurait été touché à l’épaule et emmené dans un hôpital du Nouveau-Mexique. Il a été libéré vendredi. L’acteur de Glengarry Glen Ross avait déchargé le pistolet à hélice, lors du tournage sur place à Bonanza Creek Ranch le jeudi 21 octobre.

Un document de mandat de perquisition obtenu par NBC News après la fusillade a révélé qu’Alec avait pensé que le pistolet était déchargé avant de tirer et était dit qu’il était sûr à utiliser.

Après l’incident, Alec a tweeté une déclaration, dans laquelle il a également pleuré la perte tragique d’Halyna dans l’accident. «Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée», a-t-il écrit, mentionnant qu’il aidait la police dans son enquête sur l’accident.

L’acteur a également mentionné qu’il parlait au mari du directeur de la photographie et qu’il offrait son soutien à ses proches. «Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna», a-t-il tweeté.