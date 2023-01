Gianni Infantino suggère : «Tous les pays nomment un stade après Pelé…»

Gianni Infantino était présent ce lundi à la veillée funèbre de Pelé. Le président de la FIFA a parlé du «roi» et a laissé une demande à toutes les fédérations.

«Ce que je voudrais dire en ce moment, c’est que Pelé est éternel. En tant que FIFA, nous allons honorer le ‘roi’ comme il le mérite et, en ce moment, nous allons demander à toutes les fédérations du monde d’observer une minute de silence à chaque match dans le monde entier», a-t-il commencé par dire à la presse à l’entrée de Vila Belmiro.

Infantino a laissé une deuxième demande.

«Nous allons également demander à chaque pays du monde de nommer un stade dans le pays avec le nom de Pelé. Je crois que les jeunes du monde entier doivent savoir et se souvenir de qui est Pelé, de la joie qu’il a apportée au monde.

La chose la plus importante doit être un terrain où vous jouez, où des buts sont marqués et que les enfants, dans 20, 30, 50, 100 ans, quand ils marqueront des buts à l’Estádio Pelé, dans n’importe quel pays du monde, et quand ils demander qui était Pelé, dire que c’était un grand footballeur qui nous a émus», a-t-il conclu.