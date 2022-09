Gianni Infantino avoue : «Aujourd’hui, la nouvelle FIFA est une organisation crédible et fiable qui…»

La FIFA est devenue un «leader international en matière d’éthique et de bonnes pratiques» dans le monde du sport, a déclaré aujourd’hui le président de l’organisation, Gianni Infantino, lors d’un congrès au Costa Rica.

«Aujourd’hui, la nouvelle FIFA est une organisation crédible et fiable qui se veut au service du football. Nous devons aller plus loin dans notre mission, car nous sommes devenus des leaders en matière d’éthique et de bonnes pratiques dans le domaine du sport international et nous voulons continuer dans cette voie», a souligné le dirigeant.

Infantino a rappelé la reconnaissance que la FIFA a reçue du Conseil de l’Europe et de diverses institutions anti-corruption pour le travail effectué dans ces domaines après 2016, lorsqu’il est devenu président, notant qu’avant l’instance était considérée comme «une organisation toxique».

Le Suisse-Italien a parlé de l’engagement de la FIFA, louant son engagement à prévenir les comportements qui pourraient fausser les normes, règles ou politiques du football, y compris les transferts d’athlètes, le dopage ou la manipulation de matchs, dans un travail qui garantit sa «conformité».

Les fédérations ont été mises au défi de miser sur «la crédibilité, la transparence et la responsabilité» comme règles de base, afin qu’elles puissent faire partie de leur «culture, de ce qu’elles font au quotidien».

Comme argument du changement de paradigme, Infantino a également utilisé la décision du ministère américain de la Justice d’indemniser financièrement la FIFA, la CONCACAF, la CONMEBOL et certaines fédérations nationales après les stratagèmes de corruption de leurs dirigeants révélés en 2015.

«Cet argent doit aller au football, entre de bonnes mains et être investi là où il doit être. Si nous faisons les choses correctement, cela sera reconnu», a-t-il ajouté, rappelant qu’avant d’arriver au pouvoir, les «millions d’euros qui devraient ont été investis dans le développement du football, se sont évaporés».

La FIFA a promis d’aider tous les organismes liés au football avec des outils de gestion leur permettant de mettre en œuvre précisément les meilleures pratiques et ainsi d’améliorer également leur culture sportive.