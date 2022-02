Gianluigi Buffon : «J’ai joué avec Neymar, Mbappe et contre Cristiano, Messi et Ronaldinho mais…»

Le Portugais et sa partenaire, Georgina Rodriguez, ont de la chance, car Insparya va ouvrir une nouvelle clinique à Valence ; sa troisième ouverture en Espagne.

Cristiano Ronaldo s’est avéré être un crack sur le terrain, mais aussi en dehors, dans le monde des affaires, se déplaçant sur les cinq continents.

Et c’est qu’il dirige de nombreuses entreprises, comme Insparya, le groupe médical capillaire qui se consacre au diagnostic, au traitement et à la recherche de l’alopécie.

Un projet dans lequel l’attaquant de Manchester United a tourné en 2009 avec son partenaire, Paulo Ramos, et avec lequel il cherche à devenir le leader du secteur dans le monde, mais non sans d’abord s’étendre à travers le monde, et c’est précisément ce qu’ils sont. faire et ce qu’ils vont maintenant venir à Valence .

Valence deviendra la troisième ville espagnole à avoir une clinique du groupe Insparya après son arrivée à Madrid et à Marbella. Un projet qui ouvrira ses portes en mars et auquel elle allouera un investissement de deux millions d’euros pour créer 12 blocs opératoires premium et quatre salles de soins.

La clinique sera située Avenida de Cortes Valencianas 15, elle disposera de 1 600 mètres carrés dédiés à la santé capillaire, avec un total de 16 chambres et une très grande équipe, avec jusqu’à 90 professionnels dont des médecins et des infirmières qui seront sous la tutelle du Dr Carlos Portinha, directeur clinique d’Insparya.

En ce qui concerne ses salles, les 12 salles d’opération de microgreffe de cheveux seront équipées de la dernière technologie, mettant en évidence le robot Dual Extraction Device, qui permet d’extraire deux fois plus d’unités folliculaires en deux fois moins de temps et avec une plus grande précision, réduisant ainsi les dommages à la cuir chevelu.

Cela permettra également d’atteindre 4 000 unités folliculaires en seulement six heures, réduisant ainsi le temps de chaque intervention chirurgicale jusqu’à 50 %.

Sur les quatre salles de traitement, des techniques telles que la mésothérapie capillaire, le PRP et le laser de faible intensité peuvent être réalisées avec le casque de thérapie laser de bas niveau.

Son objectif : être leader du secteur

Mais, du groupe médical, ils sont beaucoup plus optimistes, et c’est que, comme nous l’avons souligné précédemment, ils veulent devenir les leaders de l’industrie, et pour cela ils prévoient d’investir 20 millions d’euros dans 10 nouvelles cliniques dans le trois prochaines années.

Quelques prévisions avec lesquelles élever l’entreprise et réaliser un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en seulement quatre ans.

Pour Cristiano, le groupe Insparya a la même vision que lui, et c’est pourquoi il parie sur l’entreprise : «C’est un projet unique et innovant avec la même vision que moi concernant le dévouement, la détermination, l’ambition et l’amélioration».

De plus, l’entreprise peut se vanter d’être la seule du secteur de la santé capillaire en Espagne à disposer de la certification de qualité internationale ISO 9001:2015.