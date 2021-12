Gianluggi Buffon défenestre Cristiano Ronaldo et l’humilie publiquement

Le club catalan aurait pris une décision décisive pour l’avenir, et Coutinho et Umtiti, Dest, Lenglet, Mingueza, Neto et Iñaki Peña ne resteraient pas dans l’équipe.

Le renouvellement de l’effectif du FC Barcelone était définitivement lancé. Dans un mois clé pour savoir à quoi aspirera le club blaugrana, l’entité aurait déjà commencé la purification de ses footballeurs et à 9 d’entre eux, elle aurait déclaré qu’ils ne continueraient plus dans l’équipe de Xavi Hernández.

Demir et De Jong sont les premières victimes confirmées

Selon TyC Sports, Coutinho et Umtiti, Dest, Lenglet, Mingueza, Neto et Iñaki Peña ne continueraient pas dans l’équipe culé. Ce processus de restructuration de Xavi Hernández se concentre sur l’augmentation de l’équipe de jeunes et de laisser la place aux joueurs qui n’ont pas su répondre aux attentes générées par le club.

En plus de ces footballeurs, Yusuf Demir et Luuk De Jong retourneraient dans leurs clubs respectifs puisque le FC Barcelone ne paierait pas leur option d’achat.

Au total, l’équipe culé attend la perte de 11 joueurs pour tenter de récolter un peu d’argent et tenter de faire quelques signatures qui les sortiront de ce moment difficile.

Qui sont les 3 intouchables de Xavi à Barcelone

Sans aucun doute, les trois intouchables du FC Barcelone sont Gavi, Nico et Pedri. Ces footballeurs sont très appréciés du coach et leur place dans l’effectif serait assurée. Ce sont aussi les jeunes stars de l’équipe et leur avenir est très prometteur, donc Xavi Hernández ne ferait pas l’erreur de les laisser partir.