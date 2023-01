Gérard Piqué voulait repartir avec Shakira

Selon le paparazzi Jordi Martín, ce que le chanteur raconte dans Music Sessions 53 avec Bizarrap serait vrai, et le Colombien aurait refusé de se réconcilier.

Shakira l’a déjà dit dans sa chanson avec Bizarrap : «Je ne reviens pas avec toi, ne pleure même pas et ne me prie pas.» Et, selon le paparazzi Jordi Martín, ce serait un fragment tout à fait vrai.

Comme le chanteur l’a insinué dans Music Sessions 53, et Jordi Martín l’a raconté dans l’émission Univisión El gordo y la flaca, citant des sources proches de la Colombienne, le couple aurait rompu le mois d’avril l’an dernier.

Et ces deux mois qui se sont écoulés jusqu’à ce qu’ils rendent leur décision publique, le défenseur central a présenté ses excuses à l’interprète et a voulu revenir vers elle, ce qu’elle a refusé, blessée par sa déloyauté.

«De l’environnement de Shakira, ils me disent qu’en avril dernier, ils ont mis fin à leur relation. Un mois plus tard, il le regrette et rentre chez lui, mais ça n’a pas marché et là, ils décident de rompre complètement. Clara existait déjà à ce moment-là», ont déclaré les paparazzi.

Selon lui, Shakira aurait déjà plus pardonné les dérapages du footballeur durant les 12 années qu’a duré leur relation, mais cette fois il a pris la détermination de ne pas lui donner une autre chance. «Elle s’est rendu compte que Clara Chía n’était pas qu’une autre», explique-t-elle.

Piqué s’est de nouveau réfugié à Clara Chía

Le fait que le Colombien ne soit pas favorable à une réconciliation avec le joueur l’a amené à miser sur sa relation avec le jeune Catalan.

C’est alors qu’il a commencé à être vu avec elle, ils sont allés à un mariage ensemble et cela l’a également aidé à s’intégrer dans sa famille.

A propos des rumeurs de crise entre le couple à la suite de la chanson que Shakira leur a dédiée, les paparazzi expliquent qu’«ils sont plus amoureux que jamais», donc cette situation aurait pu renforcer encore plus leur idylle si possible.