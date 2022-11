Gerard Piqué vivra avec sa petite amie dans la maison qu’il a achetée avec Shakira

Les négociations entre l’ancien joueur de Barcelone et le chanteur colombien ont abouti.

La semaine dernière, Gerard Piqué et Shakira ont conclu un accord pour la garde de leurs enfants. L’accord entre les deux célébrités a déterminé que les enfants du couple vivraient à Miami avec leur mère dans un manoir d’un million de dollars qu’ils possédaient depuis plusieurs années.

À partir de 2023, Shakira vivra aux États-Unis avec ses enfants Milan et Sasha. Après plus d’une décennie en Espagne, la chanteuse colombienne va changer de lieu de résidence et va vivre avec sa famille paternelle. Cette relation a pris fin après confirmation des rumeurs d’infidélité de Gerard Piqué.

L’accord stipule que la chanteuse vivra avec ses enfants tandis que l’ancien joueur de Barcelone gardera la maison qu’ils ont achetée à Barcelone.

Dans ce manoir, Piqué et Shakira ont vécu ensemble pendant plusieurs années. Ce qui a attiré l’attention de tous, c’est que le président de Cosmos aurait l’intention de vivre dans cette maison avec sa petite amie Clara Chía Martí.

Cette information a été confirmée par le journaliste espagnol Jordi Martín qui suit cette affaire depuis le début. C’est justement lui qui a mis au jour l’infidélité de Gerard Piqué.

Cette information n’a pas plu à l’entourage de Shakira, mais selon des sources proches de la chanteuse, «c’est le prix qu’elle doit payer pour vivre avec ses enfants».