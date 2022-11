Gérard Piqué veut vivre en paix avec Clara Chía : le joueur a pris une grosse décision

En plus d’être célèbre pour ses réceptions, Odell Beckham Jr. est connu pour organiser d’énormes soirées auxquelles il invite souvent diverses célébrités, qu’il a rencontrées au cours de sa carrière dans la NFL. Il est actuellement sans équipe, mais cela ne l’a pas empêché d’organiser une grande fête pour son 30e anniversaire.

Samedi soir, OBJ a organisé une grande fête pour célébrer ses trois décennies de vie, et comme prévu, elle était pleine de célébrités. Deux des plus remarqués étaient Justin Bieber et sa femme, Hailey, qui ont profité de la piste de danse pour passer un bon moment.

Justin et Hailey ont joué dans une danse sexy

Le site TMZ a publié une vidéo de la soirée , dans laquelle on peut voir Justin torse nu et derrière Hailey, qui portait une robe moulante. Ce qui a retenu l’attention, c’est l’érotisme de leur danse, en plus du fait qu’ils tenaient tous les deux des bouteilles qu’ils soulevaient au rythme de la musique.

La fête a eu lieu au restaurant Mother Wolf, situé à l’intérieur du bâtiment historique art déco Citizen News à Los Angeles. Avant d’arriver à la soirée OBJ, les Biebers ont assisté à la finale de la MLS, au cours de laquelle LAFC a été couronné champion en battant l’Union de Philadelphie.

D’autres célébrités sont venues féliciter OBJ

Alors que Justin et Hailey ont illuminé la piste de danse, ils n’étaient pas les seules célébrités invitées à la célébration. Parmi les célébrités qui se sont réunies figuraient Eiza Gonzalez, Kim Kardashian, Tristan Thompson, Idris Elba, Kendall Jenner et son petit ami, Devin Booker, Saquon Barkley, Tyga, Chantel Jeffries, Teyana Taylor, Chris Brown, Josie Conseco, Dennis Graham, Stassie et Lori. Harvey.

Ces dernières heures, la rumeur courait que les Cowboys de Dallas seraient intéressés à embaucher les services d’OBJ, qui n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé au Super Bowl LVI, lorsque les Rams ont été couronnés en battant les Bengals de Cincinnati.