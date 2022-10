Gérard Piqué va jouer sous un maillot de Barça portant le nom de Shakira : voici les raisons…

Le scandale entre la chanteuse colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué aurait un nouvel ingrédient après qu’il ait été rapporté que le maillot du FC Barcelone pourrait porter le nom ou un logo faisant référence à Barranquilla.

Le nom de Shakira est lié au contrat publicitaire que le groupe catalan a avec la plateforme musicale internationale Spotify, qui est devenu l’un des principaux sponsors du club. Dimanche dernier, le 16 octobre, lors du classique contre le Real Madrid, Barcelone portait une image au centre de son maillot qui faisait référence au chanteur canadien Drake .

La décision d’inclure un logo faisant référence à Drake a été prise par l’équipe et Spotify dans le but d’honorer le fait que l’artiste ait atteint 50 000 millions de vues de ses chansons sur la plateforme. Ayant signé un contrat et étant le nouveau propriétaire du centre du maillot barcelonais, la plateforme Spotify a la liberté de changer l’image qui sera imprimée à d’autres occasions.

Le visage ou le nom de Shakira pourrait apparaître, sachant que ce mercredi 19 octobre, elle lancera officiellement sa nouvelle production musicale intitulée Monotonía, qu’elle a réalisée en collaboration avec la chanteuse portoricaine Ozuna. Des sources ont révélé que cette chanson s’adresse à Gérard Piqué.