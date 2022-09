Gérard Piqué très en colère : le footballeur brise le silence

Par le biais d’un communiqué publié par ses avocats, Gérard Piqué a réagi face aux rumeurs qui circulent sur sa nouvelle relation avec Clara Chía.

Gérard Piqué en a assez dit et pour cela, il a choisi d’envoyer une déclaration aux médias, par l’ intermédiaire de ses avocats, dans laquelle il demande le respect de sa situation familiale. Il en a assez des publications, tant nationales qu’internationales, et dénonce le harcèlement des paparazzi envers lui et ses enfants, prévenant qu’il engagera des poursuites judiciaires s’il n’arrête pas cette activité.

Tout a commencé le 4 juin, lorsque Piqué et Shakira ont annoncé leur séparation. Depuis, les nouvelles et les rumeurs n’ont cessé de sortir. De la garde des enfants à la nouvelle vie du footballeur avec Clara Chía.

«Depuis que Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation par une déclaration commune le 4 juin, de nombreuses rumeurs et informations présumées non vérifiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et, par conséquent, privée ont été publiées.

Ces reportages et images causent non seulement une atteinte à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection représentent sa plus grande préoccupation. Dans le même temps, la surveillance de certains médias et paparazzi a été continue, voyant notre client contraint de modifier son quotidien dans le seul but de protéger ses enfants, sa famille et son environnement le plus proche.

Gerard Piqué a toujours respecté l’activité des médias et leur droit à l’information, et est pleinement conscient du rôle fondamental qu’ils jouent dans notre société. Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des ingérences qui vont au-delà des limites de la légalité , pour lesquelles notre client a été contraint de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui modifient leur vie familiale et violent les droits de leurs enfants, étant donné que le seul objectif de Gerard Piqué est de garantir leur bien-être et de rétablir leurs droits à l’intimité, à la sécurité et à la tranquillité.

Notre client tient à remercier par cette déclaration le respect et la rigueur informative dont font preuve certains médias et espère que tout sera résolu de la meilleure façon possible, en appliquant toujours le bon sens et le bon sens», a écrit les avocats.